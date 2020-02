World of Warships: nuovo video su capacità e armamenti dell'Incrociatore Pesante Cheshire

Il Negozio Premium di World of Warships accoglie il Cheshire, un Incrociatore Pesante della Royal Navy Britannica che promette di fare la felicità di tutti i Comandanti digitali del simulatore gratuito di Wargaming.net per PC, PS4 e Xbox One.

Proprio come il famoso Gatto del Cheshire, la nuova unità navale di WoW possiede un qualcosa di speciale che sorprende tutti coloro che la circondano: nel caso dell'Incrociatore Pesante, parliamo di una potente batteria di cannoni d'artiglieria da 234 mm in grado di squarciare la fusioliera dei vascelli nemici che avranno l'ardire di ingaggiare battaglia contro il Cheshire.

Dal punto di vista strettamente contenutistico e ludico, l'Incrociatore Pesante inglese vanta anche una discreta resistenza e delle difese contraeree piuttosto evolute, grazie alle quali contrastare ogni minaccia rappresentata dai velivoli che solceranno i cieli nel suo raggio d'azione.

Con l'arrivo del Cheshire in World of Warships, nel Negozio Premium del simulatore free-to-play di Wargaming.net è disponibile anche un pacchetto digitale che offre una nave aggiuntiva, un Capitano con 10 punti abilità da spendere liberamente, una bandiera commemorativa, dei dobloni a un prezzo vantaggioso e degli altri oggetti ingame. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un video con le migliori tattiche degli Incrociatori Britannici di WoW e una video comparativa sulle dimensioni delle Navi da Guerra.