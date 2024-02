L'incubo delle Infermiere in un cosplay di Silent Hill 2 Remake

L'ultimo State of Play ha portato preziose informazioni riguardanti il franchise di Silent Hill. L'horror di Konami è pronto a fare il suo ritorno e lo ha fatto in anteprima in assoluta con l'arrivo su PlayStation 5 di Silent Hill The Short Message. A celebrare queste novità entusiasmanti, ci pensano le cosplayer Sekai Creations e Liensue.

In occasione dell'evento organizzato da Sony, in cui peraltro abbiamo visto diversi annunci bomba, Konami ha rilasciato in esclusiva su PS5 Silent Hill The Short Message, un gioco gratuito che racconta la storia di Anita, una donna che si avventura in uno spaventoso edificio dopo aver ricevuto un messaggio di una sua amica.

La presentazione di questa interessante avventura in prima persona è stata solo l'antipasto per la vera portata principale, il gameplay trailer di Silent Hill 2 Remake. La riedizione di questo classico a opera di Bloober Team ha messo in mostra lo splendido comparto grafico che sfrutta al massimo le potenzialità di questa generazione di console e il combat system che permetterà ai giocatori di vedersela contro tutte le amenità che ostacoleranno il viaggio nella città fantasma.

Purtroppo Silent Hill 2 Remake non ha ancora una data di uscita, ma con l'interpretazione fornita dal duo di artiste il terrore è già cominciato. In questo cosplay di Silent Hill 2 Remake le Infermiere tormentano i nostri incubi, pronte a inseguirci e a prendersi cura di noi.