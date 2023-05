L'incubo di Pyramid Head e l'Infermiera in un terrorizzante cosplay di Silent Hill

Dopo i ritorni di Dead Space e Resident Evil, prossimamente sarà Silent Hill ad ereditare il compito di terrorizzare i videogiocatori. La saga horror sviluppata da Konami sta infatti per fare il suo spaventoso ritorno in scena con un remake del secondo capitolo.

Silent Hill 2 Remake è in uscita su PC e PlayStation 5, anche se al momento non c'è ancora una data ufficiale. L'uscita di Silent Hill 2 Remake è comunque vicina, con Konami che internamente avrebbe già una finestra programmata.

A ogni modo, in Silenti Hill 2 Remake i giocatori torneranno a vivere l'opprimente esperienza di avere alle calcagna Pyramid Head, la creatura appartenente alla dimensione parallella che è entrata nella leggenda del mondo videoludico come uno degli antagonisti più mostruosi di sempre. Se ciò non dovesse bastare a infestare gli incubi dei giocatori, anche le Infermiere sono pronte a dare il loro contributo.

In questo cosplay di Pyramid Head e l'Infermiera da Silent Hill ritroviamo i due antagonisti dell'horror di casa Konami pronti a perseguitare James Sunderland. Nei turbanti scatti condivisi sui social dalle cosplayer Jessy Angelus e Natasha Biffe i due mostri sono già pronti a entrare nella testa dei giocatori per terrorizzare le loro menti. A proposito, sapete che in Silent Hill 2 Remake l'Infermiera è stata coperta?