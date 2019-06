Indagini, combattimenti e Legion nel nuovo video gameplay di Astral Chain!

Il nuovo titolo di Platinum Games è stato tra i protagonisti del Nintendo Direct all'E3 2019, durante il quale è stato mostrato al pubblico un trailer di Astral Chain focalizzato sulla componente narrativa.

Nel corso del Nintendo Treehouse in via di svolgimento in questi giorni presso la fiera losangelina, il team della Casa di Kyoto sta consentendo al pubblico di dare per la prima volta uno sguardo al gameplay di Astral Chain, in occasione di diversi appuntamenti. Nel primo di questi, i videogiocatori hanno avuto modo di approfondire le meccaniche base di Astral Chain. Successivamente, tuttavia, una seconda sessione di gameplay ha approfondito gli elementi che caratterizzeranno il nuovo gioco di Platinum Games. Protagoniste in questo caso le meccaniche investigative del titolo e i potenti Legion, creature che supporteranno la nostra azione come membri del Neuron, corpo speciale della polizia della città di Ark. Mostrate inoltre le potenzialità del peculiare combat system di Astral Chain. Potete trovare il video gameplay direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Astral Chain approderà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 30 agosto: lo state aspettando? Vi ricordiamo inoltre che il team di Platinum Games è attualmente anche al lavoro su di un altro atteso titolo per la console ibrida: Bayonetta 3.