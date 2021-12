Indecisi sui regali di Natale? GameStop lancia il nuovo volantino con tante idee

Non solo Calendario dell'Avvento, GameStop ha lanciato il nuovo volantino con le idee regalo di Natale che vi permetterà di orientarvi tra i tanti prodotti disponibili così da poter scegliere il regalo giusto per voi o per una persona cara.

Tra i prodotti evidenziati nel nuovo volantino di Natale GameStop troviamo i prodotti PlayStation tra cui PS4 500 GB con Controller Kit UEFA EURO 2020 e Tom Clancy's The Division 2, le Gift Card PlayStation Store da 50 euro con spilla in omaggio ed il DualSense Gift Edition, senza dimenticare la selezione di console usate in vendita nei negozi. Da GameStop trovate ance una selezione di giochi PS4 e PS5 come Call of Duty Vanguard, FIFA 22, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima Director's Cut, Returnal, Far Cry 6 e Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition.

Sul fronte Xbox troviamo una selezione di giochi adatta ai gusti di tutti: da Forza Horizon 5 ad Halo Infinite passando per Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, Back 4 Blood, FIFA 22, NBA 2K22, Just Dance 2022 e Super Monkey Ball Banana Mania. Non mancano ovviamente gli accessori come i controller, le cuffie e gli abbonamenti Xbox Game Pass Pass e Xbox LIVE Gold, inoltre vi ricordiamo che da GameStop potete sottoscrivere l'abbonamento Xbox All-Incusive con Xbox Series S e Game Pass Ultimate da 24.99 euro al mese per 24 mesi.

Non mancano le offerte su Nintendo Switch come il bundle Switch con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online o la confezione speciale Nintendo Switch Lite con Animal Crossing New Horizons. E ovviamente tanti giochi, da Metroid Dread a Mario Party Superstars passando per Pokemon Diamante e Perla, Just Dance 2022, Ring Fit Adventure e Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

Da GameStop trovate tante Gift Card per DAZN, Netflix e credito da spendere su Nike Store, Amazon Zalando e negozi digitali come PlayStation Store, Xbox Store, Steam e Nintendo eShop, un regalo certamente sempre molto gradito. Spazio anche al merchandising con Funko Pop, zaini per la scuola e il tempo libero, giochi da tavolo e di carte, action figure, gadget di Fortnite e Minecraft, peluche e lampade per decorare la propria stanza con un tocco di stile.