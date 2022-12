Siete indecisi sull'acquisto di Need For Speed Unbound? Potete provarlo gratis con EA Play

Come sappiamo, Need For Speed Unbound è arrivato sulle console di ultima generazione sfrecciando a massima velocità in un periodo dell'anno ricco di produzioni videoludiche. I fan della prima ora sono andati in visibilio dinnanzi all'idea di poter provare con mano un nuovo capitolo della saga, mentre molti altri hanno la curiosità di provarlo.

D'altronde, come raccontatovi in sede di recensione di Need for Speed Unbound, l'ultima opera di Criterion non è certamente esente da difetti, sia ludici che concettuali. Proprio per questo, la popolarità del brand potrebbe trarre in inganno alcuni utenti, indecisi se sfrecciare sin da subito per le strade di Lakeshore o no. Proprio per gli utenti indecisi sull'acquisto di Need for Speed Unbound, Electronic Arts giunge in loro soccorso.

Need for Speed Unbound potrà essere provato gratuitamente con EA Play, così da garantire a tutti gli utenti che sottoscrivono un abbonamento al noto servizio videoludico ideato da Electronic Arts una corposa esperienza di gioco in quel di Lakeshore. Infatti, i membri di EA Play potranno scaricare e provare il gioco per un totale di 10 ore, mentre gli utenti abbonati alla versione Pro del medesimo servizio potranno accedere a tutti i contenuti della Palace Edition del titolo senza alcuna restrizione temporale.

Inoltre, tutti gli utenti iscritti ad EA Play avranno la possibilità di riscattare contenuti inediti attinenti alle diverse produzioni videoludiche della software house, senza tenere conto della possibilità di accedere alla medesima prova gratuita per titoli dal calibro di Battlefield 2042, Madden NFL 23 ed altri ancora. Gli utenti abbonati ad Game Pass Ultimate potranno accedere senza ulteriori costi aggiuntivi ai privilegi di EA Play, anche se il servizio è presente sia sull'ecosistema PC sia sulle console di casa Sony. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Criterion è arrivato da sole pochi giorni su PC. Prima di salutarci, vi rimandiamo alla nostra guida su come ottenere soldi infiniti su Need For Speed Unbound.