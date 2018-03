Indiana Jones 5, Wonder Woman 2 e Matrix Universe: le migliori news Cinema di ieri

Giornata ricca di aggiornamenti e curiosità su diversi franchise interessanti, quella di ieri, che ci ha regalato nuove info sugli attesissimi, senza dimenticarci degli approfondimenti sue progetti per il futuro di

Confermata la data d'inizio riprese di Indiana Jones 5

Finora dell'attesissimo Indiana Jones 5 prodotto dalla LucasFilm guidata dalla super produttrice Kathleen Kennedy sapevamo solo che sarà diretto nuovamente da Steven Spielberg e che vedrà ancora una volta Harrison Ford nei panni dell'archeologo più affascinante e amato del grande schermo. Con una data d'uscita fissata per il 20 luglio 2020, comunque, ieri Spielberg è intervenuto per rivelare che le riprese del film cominceranno ufficialmente "nell'aprile del 2019, in Inghilterra", quindi non vediamo l'ora di conoscere ulteriori curiosità su casting e sinossi del quinto film scritto da David Koepp.



Le riprese di Wonder Woman 2 in estate?

Sempre ieri sono giunte novità anche sulle riprese di Wonder Woman 2, che ricordiamo sarà nuovamente diretto da Patty Jenkins, vedrà Gal Gadot nei panni di Diana di Themyscira e Kristen Wiig in quelli della nuova villain, Cheetah. Secondo gli ultimi rumor, così, il cinecomic DC verrà girato principalmente negli Stati Uniti d'America (e non in Inghilterra come il primo) già a cominciare dalla prossima estate, nello specifico tra il District of Columbia e nel Nord Virginia. Novità sul casting a breve, a quanto pare.



I progetti per espandere l'Universo di Matrix e un nuovo cinecomic Marvel per Zack Penn

Attualmente è in sala con Ready Player One, scritto a quattro mani con Ernest Cline, ma Zack Penn non è certo tipo da prendersi una pausa, così ecco che ieri ha confermato nel corso di un lunga intervista con Screenrant l'esistenza di due nuovi progetti molto interessanti. Il primo sarebbe dedicato all'Universo di Matrix, che Penn descrivo come "un franchise espandibile senza utilizzare gli stessi personaggi, al quale sta attualmente lavorando", mentre il secondo sarebbe un nuovo cinecomic della Marvel, "un genere al quale si era distaccato ma che è tornato ad apprezzare dopo Logan e Deadpool. E chissà che non possa essere un nuovo Avengers...". Curiosi, eh?



Novità su Star Trek si Tarantino e la nuova trilogia di Star Wars

Dopo settimane di silenzio, ieri Simon Pegg è tornato a parlare di Star Trek, ma non del quarto capitolo della saga reboot bensì del film rated-r di Quentin Tarantino, che secondo lui non sarà neanche vieto ai minori. Pegg dichiara che "Tarantino voleva scrivere da tempo questa storia e ne aveva parlato con lui ed Edgar Wright, ma è solo quando gliel'ha raccontata a J.J. Abrams che il progetto ha praticamente iniziato a prendere vita, anche se non è detto che sia rated-r". Per quanto riguarda la nemesi Star Wars, invece, una sola novità: Rian Johnson ha confermato l'inizio dei lavori sulla nuova trilogia che seguirà Episodio IX, con personaggi differenti.



Le ultime info su Avengers: Infinity War

E per concludere eccoci nuovamente a parlare di Avengers: Infinity War dei fratelli Russo. È infatti uscita ieri la splendida copertina di Empire Magazine dedicata a Thanos (Josh Brolin), con novità sul personaggio di nebula annesse all'interno della rivista. Bosslogic ha anche creato un nuovo fan poster con gli Avengers in stile ultima cena, in concomitanza con l'uscita di una marea di nuove immagini ufficiali del film.