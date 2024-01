Indiana Jones and The Great Circle è esclusiva Xbox, PC e Game Pass?

Siamo finalmente giunti al tanto atteso momento della verità per le nuove avventure di Indiana Jones targate MachineGames. L'esperto archeologo è tornato a far parlare di sé nella giornata di oggi, quando Indiana Jones and The Great Circle si è presentato salendo sul palco dell'Xbox Developer Direct 2024 non privo di sorprese.

Lo showcase in questione è stato caratterizzato da diversi annunci: tra lo stesso Indiana Jones, Avowed e Hellblade, i piatti forti sono stati numerosi. Tuttavia, dopo aver visto l'Indy di Bethesda con la frusta nel teaser dell'Xbox Direct, è arrivato il momento di approfondire la prossima avventura degli Xbox Game Studios con più di 13 minuti di gameplay e filmati in-game proprio nel corso della serata di oggi. Indiana Jones di MachineGames ha grandi sorprese in serbo per tutti i giocatori, complice la presenza di membri dei team di Wolfenstein The New Order e molto altro, senza dimenticare la presenza di Todd Howard alle redini del progetto.

Ma su quali piattaforme uscirà Indiana Jones and The Great Circle? Sarà sul Game Pass al day one? Le risposte a questi interrogativi sopraggiungono dalla stessa Bethesda, la quale ha dichiarato che "Indiana Jones and The Great Circle arriverà nel corso dell'anno su Xbox Series X|S e PC e sarà disponibile dal primo giorno su Game Pass". Ciò segue a ruota tutte le notizie sopraggiunte nel corso dei mesi, visto che si sapeva già da diverso tempo che il titolo in sviluppo presso MachineGames fosse soggetto ad un accordo di esclusività siglato con Disney. Indiana Jones and The Great Circle arriverà quindi su PC, Series X|S e Game Pass, con il catalogo del servizio di gaming on-demand targato Xbox che accoglierà la prossima avventura di Indy sin dal day one sulle proprie pagine.