Indiana Jones and The Great Circle si presenta: il primo gameplay fissa il lancio nel 2024

Tenendo pienamente fede alle promesse fatte alla vigilia, Bethesda e MachineGames hanno chiuso l'Xbox Developer Direct di gennaio 2024 mostrando per la prima volta al mondo Indiana Jones and The Great Circle, che segnerà il ritorno del famoso archeologo nel mondo dei videogiochi.

L'Indiana Jones portato a schermo dagli sviluppatori di Uppsala ha lo stesso volto della sua controparte cinematografica, interpretata e portata al successo internazionale dal leggendario Harrison Ford, e ovviamente anche la medesima attrezzatura - fedora, giacca di pelle e l'immancabile frusta. Durante l'azione di gioco, in ogni caso, il personaggio non è visibile, dal momento che Indiana Jones and the Great Circle è un'avventura in prima persona, prospettiva con la quale i ragazzi di MachineGames hanno dimostrato d'avere molta dimestichezza con gli apprezzati giochi della serie Wolfenstein.

In apertura di notizia tovate il trailer dell'annuncio doppiato in italiano, mentre in calce potete visionare la replica dell'intero segmento condotto da Bethesda e MachineGames all'Xbox Developer Direct di gennaio 2024. Indiana Jones and The Great Circle verrà lanciato nel corso 2024 in esclusiva sulle piattaforme di Microsoft, ossia Xbox Series X, Series S e PC Windows 10. Come tutti i giochi della casa, verrà inserito nel catalogo di Game Pass immediatamente al day one.