Indiana Jones e l'Antico Cerchio è canonico? Quando e dove è ambientato?

L'archeologo creato da George Lucas torna nel mondo dei videogiochi con Indiana Jones e l'Antico Cerchio, una nuova avventura per Xbox Series X|S e PC in uscita nel corso del 2024. Il trailer di presentazione ha fatto sorgere diverse domande nella testa dei fan di lunga data. È canonico? Se sì, quando è ambientato? Ve lo sveliamo noi!

Indiana Jones e l'Antico Cerchio è canonico?

I fan della saga cinematografica saranno felici di sapere che sì, Indiana Jones e l'Antico Cerchio è canonico a tutti gli effetti. Durante lo sviluppo del videogioco, i ragazzi svedesi di MachineGames si sono avvalsi della preziosa collaborazione di LucasFilm, la quale ha vegliato sul suo personaggio assicurandosi che venisse rispettato in toto. L'Indiana Jones videoludico può anche fregiarsi del volto di un giovane Harrison Ford, attore che incarna l'archeologo da oltre quart'anni.

Quando è ambientato Indiana Jones e l'Antico Cerchio?

La storia narrata in Indiana Jones e l'Antico Cerchio è del tutto originale e va a collocarsi tra i film I Predatori dell'Arca Perduta e L'Ultima Crociata, più precisamente nel 1937. In questa nuova avventura in soggettiva per giocatore singolo, Indiana Jones è chiamato girare il mondo per svelare un antico mistero. La scia di indizi lo porterà dalle sacre stanze del Vaticano all'arido deserto d'Egitto, dai verdeggianti templi perduti di Sukhothai alle gelide vette dell'Himalaya.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio esce nel corso del 2024 su Xbox Series X|S e PC Windows 10/11, con debutto immediato all'interno del catalogo di Game Pass. Se non lo avete ancora fatto, gustatevi il trailer dell'annuncio di Indiana Jones e L'Antico Cerchio doppiato in italiano.