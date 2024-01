Indiana Jones e l'Antico Cerchio, ancora dettagli: la frusta è 'completamente simulata'

Dopo la presentazione di Indiana Jones e l'Antico Cerchio al termine dell'Xbox Developer Direct del 18 gennaio sono sempre di più i dettagli che emergono sull'attesa nuova produzione targata Bethesda e MachineGames, che punta ad essere molto ambiziosa. E c'è spazio per dettagli anche sull'iconica frusta di Indy.

In un'intervista disponibile sul sito ufficiale di LucasFilm il director Jerk Gustafsson di MachineGames ha rivelato che la frusta utilizzata dal protagonista è completamente simulata, e che implementarla in questo modo è stata una delle maggiori sfide affrontate dal team in ambito tecnico. "Il nostro obiettivo è stato di rendere la frusta quanto più utile e versatile possibile. Di solito quando si pensa alla frusta viene in mente uno strumento trasversale per muoversi attraverso l'ambiente circostante, dondolandosi o arrampicandosi. Ma quando abbiamo iniziato a lavorarci ci siamo concentrati principalmente sul sistema di combattimento, in quanto sapevamo che ciò avrebbe rappresentato per noi la sfida maggiore", spiega Gustafsson.

Il director prosegue: "Dovevamo farla funzionare non solo in combattimento ma anche in combinazione con altre importanti meccaniche, come gli scontri corpo a corpo o in combinazione con altri oggetti. Abbiamo poi deciso di di implementare una frusta totalmente simulata che si è rivelato impegnativo a livello tecnico, ma così facendo abbiamo raggiunto quel feeling grintoso e realistico che abbiamo sempre avuto in mente".

Poco ma sicuro, la frusta sarà una delle protagoniste più importanti in ottica gameplay, e chissà quali sorprese ha in serbo MachineGames per i giocatori. Intanto sul fronte narrativo gli eventi di Indiana Jones e l'Antico Cerchio sono canonici, con una storia che va a collocarsi tra le vicende dei primi tre film della saga.