Indiana Jones e l'Antico Cerchio tra i giochi Xbox che supporteranno FSR 3.1?

Se l'inaugurazione della GDC 2024 è stata dominata dalle novità dello State of Unreal di Epic, la seconda giornata della kermesse di San Francisco ha visto AMD 'salire in cattedra' calamitando le attenzioni degli appassionati di videogiochi con l'annuncio di FSR 3.1.

La nuova iterazione del sistema di upscaling e upsampling di AMD supporterà sin dal lancio le API Vulkan e, ciò che più conta per i possessori di console Xbox, il devkit di Xbox Series X|S. La frase pronunciata dai dirigenti della 'casa rossa' nel corso della GDC 2024 ha così spinto in tanti a chiedersi se le considerazioni sull'arrivo entro fine anno di FSR 3.1 non vadano lette come una conferma, seppure ufficiosa, della compatibilità dell'upscaler con i videogiochi degli Xbox Game Studios destinati ad approdare più avanti nel 2024. A cominciare ovviamente da Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

È proprio l'avventura di MachineGames con protagonista Indy, infatti, ad essere maggiormente attenzionata dalla community e dagli addetti al settore mentre si discute della strategia delineata da AMD, specie per quanto concerne il supporto di FSR 3.1 ai devkit di Xbox Series X|S: con Sony che sembrerebbe orientata a proporre la soluzione proprietaria di Spectral Super Resolution su PS5 PRO, d'altronde, la possibilità di sfruttare FSR 3.1 su console Xbox consentirebbe a Microsoft di trarre il massimo dall'hardware dell'attuale famiglia di sistemi Xbox Series X|S.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale su AMD FSR 3, il rivale del DLSS.

