Indiana Jones e l'Antico Cerchio è in italiano? Voci di Troy Baker, Merluzzo e Mastronardi

Indiana Jones e l'Antico Cerchio è il nuovo gioco di Bethesda svelato ufficialmente durante Xbox Developer Direct con un trailer e un gameplay trailer che mostrano Indy in azione insieme a una serie di comprimari e villain. Adesso emergono anche le prime informazioni sul cast vocale della versione inglese e italiana.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio è doppiato in italiano?

Il primo trailer di Indiana Jones e l'Antico Cerchio è interamente localizzato nella nostra lingua, non ci sono troppi dubbi quindi riguardo la presenza del doppiaggio in italiano nel gioco completo, a differenza di quanto accaduto ad esempio con Starfield lo scorso autunno.

Chi doppia Indiana Jones?

Come avrete notato guardando il trailer, Indiana Jones non è doppiato da Michele Gammino, voce italiana ufficiale di Harrison Ford in film come I predatori dell'arca perduta, Blade Runner, Indiana Jones e l'ultima crociata, Air Force One, Star Wars Il risveglio della Forza, Star Wars L'ascesa di Skywalker e tanti altri. Nel trailer, Indy è doppiato da Alessandro D'Errico, voce di Sky Italia, doppiatore di Jigen (Lupin III) dal 2014, Capitan Harlock e nei videogiochi, di Jesse McCree in Overwatch.

La voce inglese di Indiana Jones è invece di Troy Baker, doppiatore di Joel in The Last of Us e non solo, in quanto Troy ha partecipato con voce e corpo (per il motion capture) alla lavorazione di decine di titoli tra cui Uncharted L'Eredità Perduta, Batman Arkham Knight, Death Stranding, Marvel's Avengers, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Far Cry 6 e God of War Ragnarok.

Tutti i doppiatori di Indiana Jones and the Great Circle

Al momento il cast confermato per il doppiaggio in lingua inglese prevede il già citato Troy Baker nei panni di Indiana Jones, Tony Todd (voce di Venom in Marvel's Spider-Man 2) invece doppia il cattivissimo Locus mentre il villain principale Emmerich Voss ha la voce di Marios Gavrilis, già Bruce Wayne nella versione tedesca di Gotham Knights. Infine, Gina Lombardi è interpretata da Alessandra Mastronardi, attrice italiana che non ha bisogno di presentazioni avendo preso parte a pellicole come Il talento di Mr. C e About Us oltre a serie TV di grande successo tra cui I Medici, I Cesaroni, Master of None, Romanzo Criminale La Serie e Romeo e Giulietta. Alessandra presta la voce al personaggio nella versione internazionale del gioco e la stessa Gina è modellata a immagine e somiglianza dell'attrice. Ai più attenti poi non sarà sfuggita la presenza di Maurizio Merluzzo, doppiatore, content creator e non solo, voce che non ha certo bisogno di presentazioni.

Per quanto riguarda il doppiaggio in italiano, restiamo in attesa di conferme sul cast definitivo da parte di Bethesda. Indiana Jones e l'Antico Cerchio esce nel 2024 su PC, Xbox e Game Pass.