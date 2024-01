Indiana Jones e l'Antico Cerchio è un Open World o un'avventura lineare?

Indiana Jones e l'Antico Cerchio è stato il protagonista assoluto dell'Xbox Developer Direct 2024, l'evento trasmesso nelle ultime ore da Microsoft. Ora che il gioco è stato finalmente mostrato al pubblico, Bethesda e MachineGames hanno svelato nuovi dettagli sull'esclusiva, inclusi quelli sulla struttura di gioco.

A differenza di quanto ipotizzato da alcuni appassionati, Indiana Jones e l'Antico Cerchio non è un open world.

Vi riportiamo di seguito un breve estratto della pagina Steam ufficiale del gioco:

"Avventurati in un dinamico mix di azione lineare incentrata sulla narrativa e mappe a mondo aperto. Dai sfogo all’esploratore che è in te e scopri un mondo di segreti affascinanti, trappole mortali ed elaborati enigmi, in cui tutto può nascondere un tassello del rompicapo oppure serpenti. Perché proprio i serpenti?"

Come potete leggere più sopra, si tratta principalmente di un'avventura lineare, ma sembrerebbe che in alcune fasi del gioco ci si ritroverà all'interno di aree più vaste che potranno essere esplorate liberamente. Non si tratta quindi di un open world, ma non mancheranno open map in cui cercare segreti, mandare al tappeto nemici e magari trovare nuove armi.

Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro approfondimento sulla visuale di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, altro elemento svelato durante l'evento Microsoft.