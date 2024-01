Indiana Jones e l'Antico Cerchio: prima persona vs terza persona, da che parte stai?

Il momento della presentazione di Indiana Jones e l'Antico Cerchio s'è rivelato il più interessante dell'Xbox Developer Direct di gennaio 2024: certo, meritano anche Avowed e la data di uscita di Hellblade II, ma qua stiamo parlando del nuovo videogioco di uno dei personaggi più noti dei nostri tempi.

Nota: quanto riportato di seguito rappresenta il parere sul tema del singolo autore e non dell'intero staff di Everyeye.it e del canale YouTube.



A distanza di vari giorni la produzione sta ancora facendo parlare di sé per svariati motivi, uno su tutti la visuale adottata. Indiana Jones e il Grande Cerchio è stato descritto come un'avventura in soggettiva per giocatore singolo, anche se il primo video di gameplay ha mostrato che la visuale può talvolta passare in terza persona per mettere in risalto alcune azioni di Indiana Jones, che ha ovviamente il volto di Harrison Ford con fedora, giacca di pelle e frusta al seguito. Nonostante questa alternanza, che può verificarsi ad esempio durante le acrobazie e l'attivazione di determinati marchingegni, Indiana Jones e il Grande Cerchio va considerato come un gioco in prima persona, dal momento che l'azione di gioco principale si svolge sempre con questa prospettiva.

Come abbiamo potuto appurare sbirciando in rete (non è stato necessario allontanarci troppo, dal momento che la corposa discussione su Forumeye parla chiaro), molti utenti hanno confessato di non apprezzare l'impostazione in soggettiva, alla quale avrebbero preferito la cara vecchia terza persona. Come mai?

La storia del genere avventuroso ha sicuramente abituato l'utenza in un certo modo: i suoi esponenti più famosi, Tomb Raider e Uncharted, sono entrambi in terza persona, quindi comprensibilmente in molti si aspettavano un'impostazione del genere anche per un gioco di Indy, personaggio che tra l'altro ha funto da ispirazione per Lara Croft e Nathan Drake. Ma è davvero un problema per Indiana Jones e il Grande Cerchio? Impiegando la visuale in soggettiva ci rimette in termini di visione d'insieme e spettacolarità, ma ci guadagna in termini di immersività. La soggettiva risulta senz'altro consona per le scazzottate e l'impiego della frusta, con quest'ultima che può essere lanciata con assoluta precisione. In questo modo, inoltre, Il Grande Cerchio si distanza con decisione dai due succitati titoli, stroncando sul nascere il rischio che i giocatori possano affrontare qualcosa di già visto. Insomma, non sembra solo un vezzo estetico, ma proprio una caratteristica fondante di un'esperienza che, se fosse stata in terza persona, sarebbe stata probabilmente molto differente.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare chi c'è in cabina di regia: i ragazzi di MachineGames masticano questo linguaggio da parecchio tempo, tra l'altro con risultati eccelsi, come dimostrano i bari Wolfenstein The New Order e The New Colossus. Sanno perfettamente come si sviluppa un gioco in soggettiva e, probabilmente, forzarli ad adottare la terza persona sarebbe stato deleterio per l'esperienza finale. Cosa ne pensate al riguardo? A voi la parola!