Indiana Jones e l'Antico Cerchio, tutto quello che sappiamo: uscita, storia, cast

All'Xbox Developer Direct del 18 gennaio 2024 è stato finalmente alzato il sipario su Indiana Jones e l'Antico Cerchio, la nuova opera di MachineGames che si è mostrata attraverso varie sequenze di gameplay e tantissimi dettagli, rivelandosi grande protagonista dell'evento.

La presentazione ci ha permesso di scoprire numerose informazioni sul progetto: anzitutto è confermato ufficialmente che la storia di Indiana Jones e l'Antico Cerchio è canonica, con i fatti che si svolgeranno nel 1937 a cavallo tra i tre film della trilogia originale e con il nostro Indiana Jones alle prese con un antico mistero da svelare attraverso un viaggio che lo porterà ad esplorare l'Egitto, l'Himalaya e persino il Vaticano.

Confermato inoltre che Indiana Jones e l'Antico Cerchio è doppiato in italiano, con Alessandro D'Errico che presta la propria voce al protagonista. In attesa che Bethesda riveli l'elenco completo dei doppiatori italiani, il cast internazionale vede invece Troy Baker come doppiatore di Indiana Jones, Alessandra Mastronardi di Gina Lombardi, Tony Todd di Locus e Marios Gavrilis di Emmerich Voss.

Passiamo al gameplay: Indiana Jones e l'Antico Cerchio sarà in prima persona principalmente, sebbene non mancheranno alcune sequenze in terza persona che ci permettono di vedere in azione il modello poligonale di Indy nella sua interezza. Il gameplay sarà un mix di combattimenti (sia tramite armi da fuoco che con la mitica frusta), esplorazione e rompicapi che promettono di replicare in maniera fedele le tipiche atmosfere della serie cinematografica di Indiana Jones.

Infine, per il momento il nuovo videogioco di Indiana Jones è confermato in uscita nel corso di un generico 2024. L'esordio è previsto su PC e Xbox Series X/S, dunque in esclusiva Microsoft e di conseguenza con il consueto sbarco subito al day one su Xbox Game Pass. Resta però da capire effettivamente quando i fan Xbox potranno mettere le mani sopra il nuovo, promettente progetto di MachineGames.