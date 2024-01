Indiana Jones e l'Antico Cerchio: scampoli di gameplay inediti con la nuova clip

Ai dettagli assurdi del primo trailer di Indiana Jones e l'Antico Cerchio s'aggiungono le nuove, interessanti scene di gameplay e in-engine appena pubblicate sui social da Bethesda.

L'ultimo filmato datoci in pasto dal team al seguito di Todd Howard mostra i diversi lati del carattere di Indy che si rifletteranno, ovviamente, nelle dinamiche di gameplay che avremo modo di sperimentare alternando la prima alla terza persona in base al contesto.

Una delle sequenze inedite di gameplay che è possibile ammirare nella nuova clip social di Bethesda riguarda proprio il passaggio dall'inquadratura in soggettiva alla telecamera in terza persona nelle fasi stealth, con gli utenti che saranno in grado di ammirare Indy e abbracciare una visuale più ampia per studiare il percorso dei nemici.

Non mancano poi le sequenze action di Indiana Jones e l'Antico Cerchio in prima persona, come quelle che prevedono l'utilizzo della frusta (e di tanti altri equipaggiamenti da ottenere nel corso dell'avventura) per interagire con gli elementi dello scenario e fronteggiare i nemici.

L'archeologo più famoso del mondo entrerà in azione più avanti nel 2024 su PC, Xbox Series X|S e Game Pass: in attesa di conoscerne la data di lancio definitiva, e di ammirare delle nuove sequenze di gameplay, vi lasciamo al nostro speciale su Indiana Jones e l'Antico Cerchio.