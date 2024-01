Indiana Jones e l'Antico Cerchio: scene bellissime e dettagli assurdi del primo trailer

Inutile negarlo, il primo trailer di Indiana Jones e l'Antico Cerchio sta facendo discutere molto in queste ore, il gioco Bethesda è al centro dell'attenzione dei giocatori, e non solo. Noi abbiamo visto e rivisto il video decine di volte e siamo pronti a segnalarvi i nostri momenti preferiti.

La testata di Indy

La scena iniziale è sicuramente una delle più incisive del trailer. Indy, seppellito nella sabbia, si prepara a caricare il pugno per colpire il suo rivale... salvo poi decidere di usare la testa, in senso letterale.

E' lei o non è lei? Certo che è lei!

Al secondo 0:55 assistiamo al debutto di Gina Lombardi, un personaggio che ci ricorda qualcuno ad una prima occhiata. Quei capelli e quel volto ci dicono qualcosa ma non siamo sicuri... in realtà la conferma arriva poco dopo: Gina Lombardi è interpretata da Alessandra Mastronardi, l'attrice ha prestato non solo la voce ma anche il suo volto a questo intrigante personaggio.

La frusta come rampino

D'accordo, perché dovremmo stupirci di vedere la frusta usata come rampino o come zipline? Beh perché é sempre un bel momento, con Indiana che si cala dall'alto aggrappato alla frusta, per poi iniziare a usarla come arma.

La scazzottata con il sosia di B.J. Blazkowicz

Dopo un paio di minuti dall'inizio del trailer, Indiana inizia una scazzottata con un soldato biondo a metà tra Brock Lesnar e Dolph Lundgren. Ma a ben guardare ci ricorda anche B.J. Blazkowicz, il soldato protagonista della serie Wolfenstein e in particolare il volto è davvero simile a quello di B.J. in Wolfenstein II The New Colossus. Una citazione voluta o solo un caso?

La musica di Indiana Jones

D'accordo, siamo dei sentimentali e non avrebbe avuto senso non inserire il tema principale della colonna sonora di Indiana Jones, noi però allo scoccare della Raiders March ci siamo emozionati non poco. E voi?