Indiana Jones e l'Antico Cerchio, storia incentrata sui nazisti: è un errore?

Nell'atteso Indiana Jones e l'Antico Cerchio l'iconico protagonista se la vedrà ancora una volta con i nazisti, che avranno dunque un ruolo centrale all'interno della trama. Ma l'autore dello storico Indiana Jones and the Fate of Atlantis mostra perplessità sulla strada che Bethesda e MachineGames hanno deciso di seguire.

Nel corso di un'intervista con il portale Time Extension il game designer Hal Barwood, che nel 1992 pose la sua firma sull'acclamata avventura grafica targata LucasArts, si è soffermato sul nuovo videogioco di Indiana Jones sostenendo che dare un ruolo così rilevante ai nazisti potrebbe essere un errore.

A sostegno della sua tesi ha poi raccontato un aneddoto su un gioco mai pubblicato sul quale ha lavorato in passato, sempre incentrato su Indiana Jones: "Nel nostro caso avevamo deciso di far resuscitare Hitler in persona, e sulla carta era un'idea molto interessante. Poi però abbiamo pensato che i nostri giochi d'avventura avevano venduto bene negli Stati Uniti, ma erano andati benissimo anche in Germania, e se avessimo fatto un gioco incentrato su Hitler non avremmo venduto neanche una copia sul suolo tedesco. Quel gioco venne dunque cancellato, forse saggiamente", spiega Barwood.

Secondo il game designer chi lavora a progetti videoludici o cinematografici incentrati sul franchise "pensa semplicemente che i nazisti siano una parte integrante del mondo di Indiana Jones. Io non lo pensavo affatto, e credo che sia stato un tremendo errore mettere i nazisti nel film Indiana Jones e il Quadrante del Destino, non credo che riutilizzare quel materiale sia una buona idea". Per Harwood i team creativi dietro simili progetti, incluso Indiana Jones e l'Antico Cerchio, sono a corto di idee: "Semplicemente non riescono a pensare a qualcosa che non coinvolga i nazisti, pensano di andare avanti facendo cose già fatte. Questo è un errore creativo e mi dispiace di esserne stato messo al corrente, speravo solo non accadesse".

Cosa ne pensate delle parole di Barwood? Non perdetevi intanto la nostra anteprima di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, così da avere un quadro chiaro su quanto finora noto dell'esclusiva Microsoft.