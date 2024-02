Indiana Jones e l'Antico Cerchio uscirà anche in versione fisica? Spunta un primo indizio

Nell'ambito della massiccia ondata di licenziamenti nella divisione Gaming degli scorsi giorni, Microsoft ha effettuato tagli anche nel reparto giochi fisici Xbox gettando ombre sul futuro del formato retail first party. Addio alle esclusive Microsoft su disco? Almeno per Indiana Jones e l'Antico Cerchio non sembra affatto.

Sul proprio sito ufficiale, infatti, GameStop Italia ha da poco aperto i preordini per l'edizione fisica di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, con un prezzo di listino di 80,98 euro e con tanto di promozione per il ritiro dell'usato in modo così da acquistare la prossima fatica di MachineGames a un prezzo scontato. Chiaramente per adesso non c'è una data ufficiale per l'uscita della nuova avventura videoludica di Indiana Jones, con GameStop che riporta un semplice placeholder al 31 dicembre 2024.

In attesa di ulteriori riscontri, si tratta intanto di un importante segnale sul fatto che Microsoft non intende abbandonare il mercato retail quantomeno per alcuni dei suoi giochi di punta. Un nome come quello di Indiana Jones del resto ha un forte richiamo sul pubblico e dunque numerosi appassionati e collezionisti potrebbero desiderarlo proprio in un formato su disco ignorando la sua disponibilità anche su Xbox Game Pass già al day one.

Al contrario Senua's Saga Hellblade 2 uscirà solo in versione digitale, segno di come Microsoft continui a fare specifiche selezioni sui titoli first party da distribuire in entrambi formati. Nonostante il colosso di Redmond ormai guardi sempre di più verso il digitale, almeno per adesso l'intenzione di abbandonare del tutto il retail non sembra esserci, per la gioia di quei giocatori di lunga data che amano avere qualcosa di concreto tra le mani.