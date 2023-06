L'Indiana Jones di Bethesda doveva uscire anche su PS5

Nel corso del processo che sta vedendo contrapposte Microsoft ed FTC, è stato più volte tirato in ballo anche il nome di Indiana Jones, videogioco attualmente in via di sviluppo presso gli studi di MachineGames e destinato ad uscire in esclusiva su piattaforme e servizi di casa Microsoft quali Xbox Series X|S, PC Windows 10 e Game Pass.

Nell'ambito della sua testimonianza, Pete Hines di Bethesda (compagnia ora facente parte della galassia Microsoft, nonché proprietaria di MachineGames) ha rivelato che l'obiettivo iniziale era quello di lanciare Indiana Jones anche su PlayStation 5. Anni addietro Bethesda ha firmato con Disney un contratto per un gioco AAA di Indiana Jones multipiattaforma, ma dopo essere entrata a far parte degli Xbox Game Studios ha modificato l'accordo per trasformare Indiana Jones in un'esclusiva Xbox e PC.

Il retroscena non ci coglie del tutto impreparati, dal momento che l'annuncio del gioco di Indiana Jones è avvenuto nel gennaio del 2021, dunque due mesi prima dell'entrata effettiva di Bethesda in Microsoft. Dal momento che prodotti di alto livello come questo richiedono una lunga pianificazione, non stupisce sapere che agli albori dello sviluppo l'obiettivo fosse quello di pubblicarlo su più piattaforme.

Diverse email e comunicazioni emerse durante il processo hanno rivelato che Todd Howard ha covato l'idea di un gioco di Indiana Jones per oltre dieci anni prima di metterla definitivamente in pratica. Un famoso insider ha invece sentito dire che Indiana Jones offrirà un mix di prima e terza persona.