Indiana Jones di Bethesda girerà su Unreal Engine 5? Indizi da MachineGames

Mentre in rete la community verdecrociata si interroga sulla veridicità dei rumor sullo showcase Xbox d'inizio 2023, un annuncio di lavoro pubblicato da MachineGames cattura le attenzioni degli appassionati con gli indizi sul motore grafico adottato per dare forma al videogioco di Bethesda dedicato a Indiana Jones.

I rappresentanti della sussidiaria svedese degli Xbox Game Studios hanno infatti pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per talenti del settore desiderosi di entrare a far parte del team di sviluppo del gioco di Indiana Jones assumendo il ruolo di Lead Level Designer.

Tra le qualifiche richieste ai candidati per ricoprire questo importante incarico, MachineGames cita una "profonda conoscenza di editor di livelli come quelli integrati in Unreal Engine, Sandbox, Hammer e simili". A giudicare da quanto rimarcato dagli autori europei, quindi, per la realizzazione della prossima avventura di Indie firmata Bethesda si sarebbe deciso di adottare il nuovo motore grafico di Epic Games.

L'utilizzo di Unreal Engine 5, se confermato, rappresenterebbe un grande cambiamento per il team di MachineGames, in ragione del lavoro svolto in questi ultimi anni con ID Tech per concretizzare la visione creativa della serie reboot di Wolfenstein. Nelle scorse settimane, Todd Howard ha definito Indiana Jones 'un gioco unico' e ha confermato l'attenzione riposta dal team di MachineGames nella realizzazione di un'avventura dalla storia profonda e dal gameplay appassionante.