Che fine ha fatto Indiana Jones di Bethesda e MachineGames?

Era il gennaio del 2021 quando Bethesda annunciava ufficialmente lo sviluppo di un nuovo videogioco incentrato su Indiana Jones. Un progetto tra l'altro sognata molto a lungo dal colosso americano, dato che il primo concept di Indiana Jones di Bethesda risale al 2009.

A sviluppare l'opera c'è MachineGames, team che si è fatto molto apprezzare dal grande pubblico per i diversi giochi di Wolfenstein realizzati a partire dal 2014, ed ora pronti a cimentarsi con un qualcosa di ben diverso. Ci sarebbero tutti i presupposti, dunque, per attendere con molta curiosità la nuova avventura videoludica di Indiana Jones, tuttavia dopo l'annuncio ufficiale il gioco è praticamente sparito dai radar e, tolta qualche occasionale informazione da parte di Bethesda, del progetto non si è ancora visto nulla di concreto.

Che fine ha fatto quindi il nuovo gioco di Indiana Jones? L'unica certezza è che lo sviluppo sta procedendo normalmente, considerato che MachineGames lo scorso dicembre ha aperto una nuova offerta di lavoro per aspiranti Lead Level Designer: da quest'annuncio sono inoltre emersi dettagli che lascerebbero intendere la possibilità che Indiana Jones di Bethesda sia realizzato in Unreal Engine 5, ma anche in questo caso si resta nell'ambito delle ipotesi e non delle certezze definitive.

Con i lavori che ormai procedono da diverso tempo, i giocatori vogliono finalmente vedere in azione il gioco, così da scoprire come si sta evolvendo il prossimo titolo del talentuoso team svedese. Allo stato attuale, tuttavia, sembra molto improbabile che il nuovo Indiana Jones possa arrivare sul mercato già nel corso del 2023.