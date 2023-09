Indiana Jones di Bethesda, novità in arrivo? Ne parla Todd Howard

Dopo aver difeso l'esclusiva Xbox di Starfield citando Zelda ai microfoni della BBC, il Game Director di Bethesda Game Studios Todd Howard scambia quattro chiacchiere con i giornalisti di Esquire per parlare della space opera appena lanciata e di Indiana Jones, il videogioco in sviluppo presso MachineGames.

Dopo aver discusso delle sfide affrontate per dare forma a Starfield e concretizzare la visione creativa del 'gioco nello spazio' sognato da Bethesda in questi ultimi 25 anni, Howard si sofferma sul lavoro che sta portando avanti il team di MachineGames per affermare che "sono da sempre un grande fan di Indiana Jones, è quel genere di IP che può essere portata nei videogiochi in un modo unico".

Pur senza sbottonarsi e svelare dettagli dirimenti del gameplay e della storia del videogioco di Indiana Jones, l'esponente di Bethesda si lascia andare a delle piccole ma importanti anticipazioni: "Beh, il gioco è ovviamente incentrato su Indiana Jones, sulle sue avventure e quindi sull'esplorazione. Quindi c'è da chiedersi come si sente chi sta effettivamente giocando e non sta semplicemente guardando?".

Ai microfoni di Esquire, Howard non nasconde il suo forte desiderio di svelare nuovi dettagli sul gioco di Indiana Jones ma rimanda ogni approfondimento sul titolo al 2024: "Ne parleremo l'anno prossimo", è la risposta offerta ai suoi intervistatori per congedarli invitandoli ad attendersi tante novità sul progetto di MachineGames tra qualche mese. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su cosa ci aspettiamo dal gioco next gen di Bethesda su Indiana Jones.