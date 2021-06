Indiana Jones di Bethesda: nuovi retroscena sullo sviluppo da Todd Howard

Non pago delle indicazioni su The Elder Scrolls 6, Starfield e il Creation Engine 2, Todd Howard approfitta dell'intervista a The Telegraph per condividere dei nuovi retroscena sull'Indiana Jones di Bethesda, il videogioco attualmente in lavorazione presso MachineGames.

Incalzato dai giornalisti del Telegraph a fornire degli aggiornamenti sullo sviluppo del videogioco di Indiana Jones, il direttore dei Bethesda Game Studios ha ammesso di essere "super eccitato! Penso di aver proposto inizialmente questo progetto a George Lucas nel 2009, da allora ho sempre cercato un modo per far sì che l'accordo andasse in porto. Penso anche a ciò che sono riusciti a fare i ragazzi di MachineGames, sono degli sviluppatori e narratori fenomenali".

Pur senza entrare nel merito del gameplay e dell'esperienza da vivere nel prossimo gioco ambientato nella dimensione di Indy, l'esponente di Bethesda rivela che "quando iniziai a parlare con il team di MachineGames di questa possibilità, i ragazzi manifestarono subito tutto il loro entusiasmo. Così abbiamo avuto l'opportunità di parlarne con Lucas e Disney e anche loro erano super eccitati. Mi piace molto Indiana Jones, ma non avrei mai pensato di avere l'opportunità di svilupparne un videogioco. Ne sentirete parlare di più in futuro, il team di MachineGames è davvero la software house migliore del mondo per sviluppare questo gioco, stanno facendo davvero un lavoro fenomenale".

Del progetto ne ha parlato nei giorni scorsi anche Pete Hines: il dirigente di Bethesda ha confermato che Indiana Jones è una priorità per MachineGames ma che la serie di Wolfenstein è destinata a ritornare.