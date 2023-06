L'Indiana Jones di Bethesda potrebbe offrire un mix di prima e terza persona

Lo abbiamo citato tra i grandi assenti dell'Xbox Games Showcase 2023, mentre nella cornice della disputa legale con FTC Pete Hines ha confermato l'esclusività Xbox e PC Windows 10, ma oggi è nuovamente tornato il tempo di parlare dell'Indiana Jones di Bethesda in sviluppo presso gli studi di Machine Games.

Purtroppo non abbiamo dettagli ufficiali per voi - quelli continuano a rimanere ben nascosti, ancor più dei tesori bramati da Indy - in compenso Spheshal Nick ci ha dato qualcosa su cui discutere e speculare. Nel corso dell'ultima puntata del suo podcast Xbox Era, l'insider ha condiviso con gli ascoltatori un dettaglio che ha captato dal retro delle quinte della lavorazione del gioco.

Stando a quanto ha sentito dire, Indiana Jones potrebbe offrire una combinazione di prospettiva in prima persona e visuale in terza persona, andando dunque a configurarsi con un'evoluzione rispetto alle precedenti opere di MachineGames, tutte in soggettiva. "Si è parlato tanto di Indiana Jones in quanto gioco in prima persona oppure in terza persona. Potrei aver ottenuto delle informazioni in merito alla videocamera. Ebbene, non so se è definitivo o meno, poiché il gioco è ancora un po' lontano da quanto mi è stato detto, ma mi hanno riferito che avrà una combinazione delle due", ha spiegato Shpeshal Nick.

L'insider si è poi affrettato a spiegare la gestione della visuale dovrebbe avvenire in maniera diversa rispetto a Starfield: "Non sarà come Starfield, dove puoi scegliere la visuale, bensì più specifico - da quanto ho capito, dipenderà dalle specifiche sezioni. Alcune saranno in terza persona, altre saranno in prima. Non ho altri dettagli".

Questa scelta potrebbe avere senso alla luce delle dichiarazioni offerte lo scorso anno dal Produttore Esecutivo Todd Howard ai microfoni del podcast di Lex Fridman, quando ha descritto il gioco di Indiana Jones come "un mash-up unico".