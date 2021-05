Indiana Jones di Bethesda è in pieno sviluppo: lo rivela un designer di MachineGames

Il Lightning Artist di MachineGames, Rik Nieuwdorp, ha pubblicato un nuovo aggiornamento sul suo suo profilo LinkedIn che contribuisce a fare luce sulla fase di sviluppo in cui si trova attualmente il gioco di Indiana Jones di Bethesda.

Nonostante i molteplici indizi lanciati sui social da Bethesda e dal Team Xbox, quelle di Nieuwdorp sono le prime informazioni condivise ufficialmente dall'annuncio del gioco next gen di Indiana Jones, avvenuto nel gennaio di quest'anno.

Ebbene, stando a quanto precisato dal Lightning Artist di MachineGames, il suo impegno a tempo pieno sulla prossima avventura videoludica di Indy è iniziato nel marzo del 2021. Lo stesso Nieuwdorp sottolinea come "il titolo di Indiana Jones è attualmente in piena produzione. Maggiori dettagli sul gioco saranno disponibili in futuro".

Nel suo curriculum su LinkedIn, il designer di MachineGames specializzato nella creazione di sistemi di illuminazione conferma inoltre di aver lavorato fino a marzo sul progetto di Deathloop in collaborazione con gli studi Arkane: da allora, si è dedicato esclusivamente al gioco di Indiana Jones. Le competenze specifiche di Nieuwdorp non sembrano lasciare adito a dubbi sull'effettiva conclusione della fase legata alla finalizzazione del concept e del plot narrativo. Staremo a vedere.

Intanto, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su cosa ci aspettiamo dal gioco next gen di Indiana Jones di Bethesda, con tutte le riflessioni sul gameplay e sui possibili contenuti di quest'opera realizzata in collaborazione con LucasFilm Games e destinata, forse, a uscire in esclusiva su PC e Xbox.