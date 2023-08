Indiana Jones di Bethesda: Todd Howard aggiorna sullo stato dei lavori

Come ormai ben saprete, Bethesda ha annunciato da un bel po' di essere al lavoro su un gioco dedicato ad Indiana Jones. A tal proposito, Todd Howard ha di recente svelato un piccolo aggiornamento sullo sviluppo del titolo.

Le novità in questione sono arrivate in occasione di un'intervista che il celebre sviluppatore ha rilasciato ai microfoni del portale GQ. Howard ha voluto rassicurare tutti gli utenti preoccupati per il progetto, tirando in ballo l'esperienza della software house nella realizzazione di produzioni in cui si fanno fuori nazisti e sottolineando che sta facendo un ottimo lavoro. Per chi non lo sapesse, infatti, MachineGames è lo stesso team che si è occupato della serie reboot di Wolfenstein che, ad eccezione dello spin-off cooperativo YoungBlood, ha riscosso un enorme successo fra i videogiocatori.

Sembra quindi che lo sviluppo stia procedendo nel migliore dei modi, sebbene ci vorrà ancora del tempo prima che il titolo possa essere mostrato al pubblico per la prima volta.

Per chi non lo sapesse, è stato proprio Todd Howard a fare pressione su Bethesda per realizzare il gioco di Indiana Jones e, stando alle testimonianze di alcuni sviluppatori, cerca di concretizzare questo suo sogno da più di 10 anni. Howard è infatti un grandissimo fan della serie cinematografica e sono in molti a ritenere che il gioco sia in ottime mani proprio per questo motivo.