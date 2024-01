Indiana Jones di Bethesda uscirà quest'anno? Rumor prima dell'Xbox Developer Direct

A seguito delle voci di corridoio sempre più insistenti, Microsoft ha rotto gli indugi ed ha annunciato l'Xbox Developer Direct 2024, durante il quale veranno svelati nuovi succosi dettagli su alcune delle produzioni videoludiche più attese dai fan.

Tra i titoli che finiranno sotto i riflettori c'è anche Indiana Jones di Bethesda, il nuovo gioco basato sul leggendario archeologo in via di sviluppo presso gli studi di MachineGames, noti per i recenti capitoli della serie di Wolfenstein.

Dopo l'annuncio giunto a sorpresa nel 2021, lo studio di Bethesda ha preferito rimanere in silenzio e continuare a lavorare sull'ambizioso progetto. Le uniche anticipazioni provengono dalle parole di Todd Howard, che aveva parlato di un'avventura basata sull'esplorazione ed aveva promesso novità in arrivo nel corso del 2024. Bethesda ha mantenuto la parola, ed ha annunciato che all'Xbox Developer Direct verranno mostrati 10 minuti di gameplay di Indiana Jones.

Nell'attesa di conoscere tutte le informazioni ufficiali con l'evento del 18 gennaio, Insider Gaming riferisce di essere entrata in contatto con una fonte anonima, apparentemente ben informata sul gioco di Bethesda. Stando a quanto riportato, Indiana Jones uscirà nel 2024, esclusivamente su PC Windows 10 e Xbox Series X|S. Al momento non ci sono conferme ufficiali al riguardo, ma basterà aspettare poco più di una settimana per saperne di più.