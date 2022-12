Indiana Jones: il director di The Darkness e The Chronicles of Riddick lavora al gioco

Dopo aver appreso che Indiana Jones di Bethesda sarà un gioco dalle caratteristiche uniche, veniamo a conoscenza di ulteriori informazioni sul progetto attualmente in via di sviluppo presso gli studi di Machine Games, gli autori della serie di Wolfenstein.

Come riportato da Video Games Chronicles, a dare una mano al team incaricato di realizzare la nuova trasposizione videoludica dell'archeologo ideato da George Lucas ci sarà Jens Anderson, in passato director di giochi come The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay e The Darkness.

Andersson agirà come design director e lavorerà affiancato dal creative director Axel Torvenius, già autore della serie di Wolfenstein, e con il produttore esecutivo Jerk Gustafsson al timone del progetto. Andersson sarà a contatto con vecchie conoscenze con cui ha lavorato in precedenza presso Starbreeze Studios.

Andersson ha anche contribuito a molti dei titoli precedenti di MachineGames come designer freelance. In totale, più di 20 sviluppatori che hanno lavorato a The Darkness del 2007 fanno parte del team di Indiana Jones. Inoltre, Andersson ha trascorso in passato diversi anni in LucasArts, dove è stato originariamente assunto per lavorare su un altro gioco di Indiana Jones cancellato.

"Ho fatto il prossimo grande passo, ovvero entrare a far parte di MachineGames come Design Director di Indiana Jones", ha dichiarato Andersson in una nota. "Questo è anche un riscatto per me. Quando ho accettato l'offerta di andare a San Francisco nel 2009, era per guidare la realizzazione di un gioco di Indiana Jones, ma quel progetto è stato cancellato prima ancora che arrivassi. Ora ho la possibilità di fare ciò che inizialmente speravo di fare, ma questa volta posso con alcuni dei miei più vecchi e migliori amici. Entrare a far parte di Machine Games è come tornare a casa. Sono così entusiasta di ciò che stiamo costruendo e del modo in cui stiamo riuscendo a farlo – con uno dei personaggi più iconici di sempre, in collaborazione con i miei amici della Lucasfilm. Sarà qualcosa di molto speciale".

Bethesda ha dichiarato di amare Indiana Jones e che il primo concept del gioco risale proprio al 2009.