Indiana Jones, una nuova esclusiva entra nella line-up Microsoft: arriva la conferma

Come detto a più riprese nella giornata di oggi, l'udienza del caso Microsoft vs FTC è iniziata. Si è discusso parecchio dell'intera vicenda legata all'acquisizione del gruppo Activision-Blizzard ad opera del colosso di Redmond: tra le tante cose, infatti, Matt Booty ha risposto all'annosa domanda relativa alla versione di CoD su Switch.

Emergono quindi diversi dettagli importanti per il mondo videoludico e dell'ecosistema Microsoft, a cui però si aggiungono ulteriori notizie su uno dei tanti assenti nel corso dell'ultimo evento della compagnia: all'Xbox Games Showcase c'erano tanti giochi ma che fine ha fatto Indiana Jones di Bethesda? Ora, però, arrivano le prime risposte ad alcune delle domande fatte su uno degli attesi progetti degli Xbox Studios.

Pete Hines, responsabile del global publishing delle opere Bethesda, ha dichiarato che Indiana Jones sarà un'esclusiva Xbox e PC ed uscirà su Xbox Game Pass al day one, come tutte le produzioni first-party dell'azienda. Che Indiana Jones potesse essere in uscita sul solo ecosistema Microsoft si vociferava già da tempo ma, dopo il breve teaser di presentazione del titolo in cantiere a cui lavorava la celebre software house, è emersa in via ufficiale una delle curiosità maggiori relative al gioco.

Inoltre, secondo quanto emerso dallo stesso Pete Hines, sappiamo che Disney aveva un accordo per la pubblicazione di Indiana Jones su più piattaforme. Il contratto, però, ha subito delle pesanti modiche a seguito dell'acquisizione del gruppo ZeniMax avvenuto negli ultimi anni. Non si sa come questo abbia potuto influire sullo stato del progetto e se la mancanza di informazioni possa essere correlata a questo repentino cambio dopo l'ingresso di Bethesda tra le fila del marchio verde crociato.