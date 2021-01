Indiana Jones: annuncio ricondiviso dai social Xbox, non uscirà su PS5?

A stretto giro di posta dalla presentazione del gioco next gen di Indiana Jones, i canali social di Microsoft si sono immediatamente attivati per riprendere la notizia e rafforzare, così facendo, l'ipotesi dell'esclusiva Xbox per questo ambizioso progetto.

I curatori del canale Twitter ufficiale di Xbox hanno infatti deciso di festeggiare l'annuncio del gioco di Indiana Jones condividendo l'emote di una faccina sorridente con tanto di cappello a tesa larga nello stile inconfondibile del copricapo di Indy.

Nel momento in cui scriviamo, i portali social di Xbox sono gli unici, oltre ovviamente a quelli di Bethesda, che stanno riprendendo la notizia dello sviluppo di questo titolo legato alla pesante proprietà intellettuale di Indiana Jones, da qui il crescente numero di messaggi della community che ipotizzano l'esclusività di questo progetto su sistemi della famiglia Xbox come PC Windows 10 e Xbox Series X/S.

A prescindere dall'approdo multipiattaforma di Indiana Jones, all'utenza Xbox ricordiamo che il titolo, come Starfield e The Elder Scrolls 6, arriverà su Xbox Game Pass sin dal giorno di lancio, in conseguenza del matrimonio di Microsoft con ZeniMax e Bethesda che verrà finalizzato nel corso del 2021.

Solo con il tempo, quindi, capiremo se l'Indiana Jones di Bethesda, MachineGames e LucasFilm Games sarà o meno la "risposta di Xbox a Uncharted" chiesta a gran voce da una fetta della platea videoludica in questi anni.