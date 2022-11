Indiana Jones sarà un gioco 'unico': Bethesda sta creando un mash-up, dice Todd Howard

Oltre ad aver dichiarato che The Elder Scrolls VI potrà durare dai 10 ai 20 anni, Todd Howard di Bethesda è tornato ad affrontare l'argomento Indiana Jones. Un nuovo gioco basato sulla celebre serie di film è in via di sviluppo presso Machine Games, ma ad oggi possediamo informazioni davvero esigue sul progetto.

Howard ha innanzitutto messo in chiaro che Indiana Jones sarà una lettera d'amore ai fan del franchise, con il concept che è iniziato a germogliare negli studi di Bethesda addirittura dal lontano 2009. Ad oggi il progetto continua a prendere forma e - continua Howard - si sta concretizzando in un mix peculiare di elementi videoludici: "È un mash-up. Non è una cosa sola, intenzionalmente. Fa molte cose diverse che avremmo voluto fare in un gioco. Quindi si tratta di qualcosa di unico".

Howard, che attualmente si sta occupando di rifinire Starfield, non è direttamente coinvolto nello sviluppo, che invece è affidato alle mani di Machine Games, studio di sviuppo noto per la serie di Wolfenstein. Al momento non sappiamo altro sul titolo, se non che racconterà una storia originale sull'archeologo ideato da George Lucas.

La finestra di lancio di Indiana Jones non è attualmente stata annunciata da parte di Bethesda e Machine Games. Non è ancora stato dichiarato nulla in merito, ma è altamente probabile che il titolo sarà pubblicato in esclusiva su PC Windows e console Xbox, essendo a tutti gli effetti una produzione first party Microsoft.