Indiana Jones: indizi sul nuovo gioco in una live di settembre 2020? Ecco i dettagli

La notizia del giorno relativa al nuovo gioco su Indiana Jones prodotto da Bethesda e sviluppato da MachineGames è stata subito accompagnata da un grande fermento della community. Alcuni fan hanno scoperto che lo stesso Todd Howard potrebbe aver anticipato l'annuncio già qualche mese fa.

Come hanno notato alcuni utenti infatti, nell'intervista in live streaming risalente a settembre 2020 tra i vertici Microsoft e quelli Bethesda sull'acquisizione del publisher, Todd Howard avrebbe mostrato alcuni cimeli appartenenti alla saga di Indiana Jones. Sullo sfondo del produttore infatti si intravede una libreria sulla quale sono poggiati alcuni oggetti da collezione che richiamano il celebre archeologo di Lucas: in particolare si riconoscono l'Arca dell'Alleanza, L'idolo d'oro e la punta del Bastone di Ra che compare nei film. Insomma, Howard non ha mai nascosto la propria passione per una delle saghe più famose della storia del cinema.

D'altronde anche Phil Spencer aveva nascosto una Xbox Series S sulla sfondo di una delle tante live targate Microsoft, dettaglio che è emerso solo alla presentazione ufficiale della console. Intanto i fan discutono sulla possibile esclusività del nuovo Indiana Jones targato Bethesda. Voi cosa ne pensate?