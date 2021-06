Indiana Jones è una priorità per MachineGames, ma Wolfenstein tornerà

Vi manca Blazkowicz? Avete voglia di sgominare plotoni di nazisti con armi grosse, rumorose e fuori di testa? Non temete, Wolfenstein tornerà prima o poi, anche se al momento i ragazzi di MachineGames stanno dedicando anima e corpo alla nuova IP di Indiana Jones.

Ancor prima di unirsi a Xbox in via definitiva, Bethesda ha affidato al talentuoso studio di sviluppo svedese il compito di dare vita ad un'IP nuova di zecca con protagonista Indiana Jones: non conosciamo praticamente nulla del progetto, che si troverebbe ancora nelle fasi iniziali della lavorazione, ma sappiamo che è diventato un priorità per MachineGames, che dal 2009 (l'anno di fondazione) a questa parte ha lavorato solamente alla serie Wolfenstein, con l'unica eccezione di un mission pack per Quake in occasione del ventesimo anniversario del gioco.

Se siete dei fan di Blazko, in ogni caso, non avete nulla da temere, poiché prima o poi la serie Wolfenstein tornerà, anche se potrebbe essere necessario un po' di tempo. A rivelarlo è stato Pete Hines di Bethesda, tra i più grandi fan della serie. Riferendosi a MachineGames, in una recente intervista concessa a GameSpot ha affermato: "Stanno lavorando al gioco di Indiana Jones di cui vi abbiamo parlato all'inizio di quest'anno. Abbiamo praticamente appena annunciato l'accordo, dunque siete liberi di fare le vostre ipotesi sull'attuale stadio del progetto. Si trova praticamente ai primissimi stadi di sviluppo. Per sapere a che punto siamo con Wolfenstein, e onestamente con qualsiasi altro franchsie di cui non parliamo da tempo, dovrete attendere fino a quando ci sentiremo pronti a rivelare qualcosa di nuovo. Nel frattempo, potete mettermi in cima alla lista delle persone che vogliono vedere un altro Wolfenstein, per cui non preoccupatevi".