Anche Indiana Jones su PS5? L'era delle esclusive Xbox sta forse per finire

Secondi fonti di XboxERA, Starfield sarebbe in dirittura di arrivo su PlayStation 5 ma non solo, perché Microsoft avrebbe già pianificato una versione PS5 di Indiana Jones e L'Antico Cerchio, e sembra anche di altri titoli fino ad oggi disponibili solo su Xbox e PC.

Una fonte di The Verge molto vicina a Microsoft rivela infatti come Bethesda stia considerando di portare Indiana Jones and the Great Circle su PlayStation 5 come parte della nuova strategia multipiattaforma di Microsoft, non ancora annunciata ufficialmente.

Il gioco Bethesda uscirà prima su Xbox e PC e attualmente sembra avere "un breve periodo di esclusiva" prima di giungere su PlayStation 5 nei mesi successivi al lancio, indicativamente previsto (sempre secondo la fonte) per dicembre 2024 su console Microsoft e Personal Computer. Questo vuol dire che Indiana Jones e L'Antico Cerchio uscirà sulla console Sony nel corso del 2025.

Ma c'è di più perché sia Jez Corden di Windows Central che Andy Robinson di VGC hanno sentito dire dalle loro fonti che Microsoft starebbe valutando di far uscire "tutti i suoi giochi" anche su PlayStation 5 mentre altre fonti parlano solo di "alcuni giochi" in uscita su console non Xbox.

Microsoft dovrebbe annunciare la sua nuova strategia multipiattaforma in primavera, tra i primi giochi Xbox in arrivo su PS5 (e forse Nintendo Switch) ci sarebbero Hi-Fi Rush e Sea of Thieves.