Indiana Jones, Quake e Gears saranno all'evento Xbox & Bethesda del 12 giugno?

Non sappiamo ancora la lineup dell'evento Xbox & Bethesda Showcase 2022 del 12 giugno, un nuovo rumor (non verificato) sembra però suggerire la presenza di titoli molto attesi e di qualche interessante novità per Xbox e PC.

Secondo una soffiata, durante l'evento vedremo il gameplay di Avowed di Obsidian, il trailer di RedFall con data di lancio, un gameplay di Starfield con nuova data di lancio, il gameplay di Diablo 4 con data di lancio, un gameplay di Forza Motorsport (anche in questo caso con data di lancio), un trailer di Contraband e avremo novità sull'aggiornamento di Grounded, ma non solo.

Presenti anche Hellblade 2 Senua's Saga, anche se solamente con un trailer (scopriremo però la data di lancio) mentre tra le sorprese si citano Halo The Endless, Gears of War Collection, Quake Reboot e Indiana Jones di MachineGames.

Una lineup interessante ma che di fatto sembra essere più una lista dei desideri che un vero e proprio leak, molti titoli sono stati effettivamente speculati nelle scorse settimane, come la collection di Gears stile Halo The Master Chief Collection e il reboot di Quake. Per Indiana Jones sembra essere ancora troppo presto mentre la comparsa di giochi come Hellblade Senua's Saga e Avowed è certamente probabile.