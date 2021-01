Indiana Jones: 'questo gioco appartiene a una Xbox', Microsoft fa una battuta sui social

Indiana Jones di Bethesda ha generato come prevedibile un notevole buzz in rete e sono tanti a chiedersi se il gioco uscirà in esclusiva Xbox (e PC) o se arriverà anche su PlayStation 5. Non è dato saperlo al momento ma Microsoft ha voluto stemperare il clima con una buttata su Twitter.

Rispondendo a un messaggio su Twitter, il profilo ufficiale Xbox ricorda che "questo gioco appartiene a una Xbox" (da leggere con la voce di Indiana Jones), questo chiaramente non vuol dire che il gioco uscirà necessariamente in esclusiva Xbox e non si tratta assolutamente della conferma di una eventuale esclusiva ma solo di una innocente battuta.

Come dichiarato dallo stesso Phil Spencer nei mesi scorsi, Microsoft non può parlare a nome di Bethesda dal momento che l'acquisizione di Zenimax e delle sue compagnie non è ancora stata finalizzata. Come molti hanno notato, i social di PlayStation non hanno condiviso l'annuncio di Indiana Jones ma questo, ribadiamo, non deve essere preso come un concreto indizio sull'esclusività o meno del gioco.

E' decisamente troppo presto per sbilanciarsi in merito al debutto del gioco, Indiana Jones è privo di una finestra di lancio anche indicativa e non è chiaro se il titolo arriverà nel 2022 o addirittura oltre. Indiana Jones è la risposta di Xbox ad Uncharted? Alcuni analisti ne sono convinti...