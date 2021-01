Indiana Jones è la risposta di Xbox a Uncharted? Ne discute un analista

Dal suo ormai celebre osservatorio sui social, l'analista videoludico Benji Sales si sofferma sull'annuncio del gioco di Indiana Jones e sulla possibilità che il titolo diventi "l'Uncharted di Xbox".

L'analista e content creator riassume la situazione e parte dall'assunto che "Bethesda sta realizzando un gioco originale di Indiana Jones con MachineGames, i creatori dei nuovi capitoli di Wolfenstein. Il titolo sarà anche prodotto da Todd Howard, la notizia spunta fuori dal nulla ed è davvero fantastica! Immagino che Microsoft sia finalmente riuscita ad avere il suo Uncharted".

L'ipotesi dell'Indiana Jones di Bethesda come esclusiva Xbox spinge inoltre Benji-Sales a sottolineare come "il contratto di Bethesda per lo sviluppo di Indiana Jones dovrebbe essere stato firmato prima della loro acquisizione da parte di Microsoft. Il gioco, con ogni probabilità, sarà multipiattaforma, a meno che Microsoft non possa negoziare un nuovo contratto. Non è impossibile anche se un'altra IP della Disney, Spider-Man, è stata concessa in esclusiva a PlayStation".

Il noto analista conclude il suo discorso affermando che "per il momento non abbiamo elementi per chiarire la faccenda, ma se dovessi lanciarmi a indovinare direi che questo gioco di Indiana Jones verrà pubblicato in multipiattaforma ma con arrivo immediato su Xbox Game Pass. Quindi si tratterebbe comunque di un bel bonus a favore di Xbox, perchè potrebbe essere giocato dagli iscritti al Games Pass senza pagare il prezzo pieno del gioco. Alla fine sappiamo soltanto che non conosciamo i termini esatti degli accordi sanciti da Bethesda e Microsoft sulle possibili esclusive. Si spera che alla fine della fase di acquisizione si capiscano meglio certe dinamiche e i termini di questo accordo".

In calce alla notizia trovate lo storico degli ultimi tweet condivisi da Benji-Sales sull'Indiana Jones di Bethesda e la fonte originaria del simpatico artwork di Indy e Xbox Series X con cui abbiamo aperto la notizia.