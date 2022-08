Da Indiana Jones a Star Wars: la lista dei giochi Marvel e Disney è ricchissima

L'annuncio dell'evento Disney e Marvel Games Showcase in programma a settembre ha ovviamente acceso gli animi su questi due editori e c'è chi ha voluto ricordare quali (e quanti) siano i giochi in sviluppo sotto etichetta Marvel e Disney.

Qualche nome? Star Wars Jedi Survivor di Respawn (sequel di Star Wars Jedi Fallen Order), lo sparatutto di Star Wars di Respawn, Star Wars Eclipse di Quantic Dream e ancora lo Star Wars di Ubisoft Massive e poi Marvel's Spider-Man 2, Marvel's Wolverine e Marvel's Midnight Suns.

E possiamo continuare con il gioco di Marvel e Skydance (probabilmente un gioco sui Fantastici Quattro, si mormora), Black Panther (rumor), Avatar Frontiers of Pandora e Indiana Jones di Bethesda. A questi bisogna aggiungere vari progetti Marvel e Disney pensati per le piattaforme mobile che godono di un minor eco ma non per questo devono essere bollati come meno interessanti.

Tra i giochi confermati per il Disney e Marvel Games Showcase di settembre, al momento troviamo Disney Dreamlight Valley, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, il nuovo gioco sviluppato da Skydance New Media e Marvel, oltre a Marvel's Midnight Suns di Firaxis.

E voi, quale gioco Marvel e Disney attendete con maggior interesse? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.