Indiana Jones: dopo il trailer, i fan chiedono Gammino, storica voce di Harrison Ford

Il trailer di Indiana Jones e l'Antico Cerchio per Xbox Series X|S e PC s'è rivelato una duplice fonte di gioia per noi giocatori italiani italiani, che oltre a ritrovare un personaggio tanto amato abbiamo anche ottenuto la conferma del doppiaggio nella nostra lingua. Un domanda è però inevitabilmente sorta nella testa di un bel po' di fan...

Che fine ha fatto Michele Gammino? Nel trailer di Indiana Jones e l'Antico Cerchio il famoso archeologo e avventuriero creato da George Lucas è infatti doppiato da Alessandro D'Errico, e non da Gammino, che è invece da anni la voce ufficiale di Harrison Ford. Senza nulla togliere a D'Errico, un professionista che lavora per Sky Italia e doppia, tra gli altri, personaggi storici come Jigen di Lupin III e Capitan Harlock, basta fare un giro sulle pagine del nostro sito o del canale YouTube per scoprire che c'è chi si aspettava la presenza di Gammino per una semplice questione di continuità con la saga cinematografica.

In mancanza di comunicati ufficiali da parte di LucasFilm, non conosciamo le motivazioni esatte di questo avvicendamento al doppiaggio, dunque possiamo al massimo ipotizzare. A parere di chi vi scrive, l'assenza di Gammino è da imputare ad una mera questione anagrafica. Il doppiatore è infatti un coetaneo di Harrison Ford ed è letteralmente cresciuto assieme a lui e ai suoi personaggi. Probabilmente è stato reputato non adatto al giovane Indiana Jones del nuovo videogioco: il Grande Circolo è infatti ambientato tra I Predatori dell'Arca Perduta e L'Ultima Crociata, dunque ai tempi degli eventi narrati nella prima trilogia cinematografica e del giovane Harrison Ford.

A sostegno di tale ipotesi c'è quanto è avvenuto nell'ultimo film, Il Quadrante nel Destino, nel quale l'Indiana Jones anziano è regolarmente doppiato da Gammino, mentre la sua versione giovane dal figlio Roberto. A questo punto, la domanda più giusta potrebbe essere: perché non è stato richiamato Roberto Gammino? Purtroppo, per le ragioni di cui sopra, non abbiamo una risposta.

Siamo in ogni caso sicuri che Alessandro D'Errico farà un buon lavoro, dato che dall'alto della sua grande esperienza ha tutte le capacità per impersonare un personaggio di tale portata. Ad affiancarlo ci sarà il ben noto Maurizio Merluzzo, che per l'occasione doppierà il cattivone di turno, e Alessandra Mastronardi, attrice che oltre alla voce ha donato anche fattezze e movenze al nuovo personaggio di Gina Lombardi.