Il Governo indiano vuole equiparare videogiochi e giochi d'azzardo, è polemica

Il Governo indiano sta varando una proposta di legge per equiparare i videogiochi tradizionali, gli eSports con premi in denaro e i giochi d'azzardo, così da far rientrare queste categorie in un solo gruppo, fondendo quindi settori normalmente separati.

Gli sviluppatori di videogiochi indiani però non ci stanno e ben 44 studi di sviluppo del paese si sono uniti per andare contro la nuova proposta del Governo.

"Non è giusto ne equo raggruppare nello stesso settore chi si occupa di videogiochi e chi invece ha come business il gioco d'azzardo. Si tratta di due segmenti molo diversi che richiedono anche norme e leggi ben distinte" si legge nel comunicato inviato al Governo locale dal gruppo, il quale fa notare come nessun paese del mondo includa i ricavi del gioco d'azzardo quando si trova a preparare i report sullo stato di salute del mercato dei videogiochi.

Il consorzio chiede alle autorità locali di distinguere bene tra videogiochi tradizionali e videogiochi online d'azzardo, gli sviluppatori indiani di videogiochi sono preoccupati da una eventuale unificazione delle due denominazioni e categorie, inoltre il gruppo invita il Governo a creare un sistema di regolamentazione interni tipo PEGI o ESRB, così da proteggere i più giovani da eventuali pericoli e impedendo che i giovanissimi vengano in contatto con contenuti non adatti alla loro età.