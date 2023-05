Gli indie amano Xbox Game Pass: anche gli sviluppatori di Ravenlok lodano il servizio

All'indomani del lancio di Ravenlok, avvenuto nella giornata di ieri 4 maggio in esclusiva sulle piattaforme di casa Microsoft, i ragazzi di Cococucumber si sono detti incredibilmente felici della decisione di includere i loro lavori nel catalogo di Game Pass.

Lo studio indipendente di Toronto ha pubblicato tre videogiochi fino ad oggi, che insieme vanno a comporre la cosiddetta Voxel Trilogy: Riverbond, Echo Generation e il freschissimo Ravenlok. Tutti e tre si sono affacciati nel catalogo di Game Pass, un servizio dal quale, a detta degli stessi sviluppatori, non hanno tratto che benefici in termini di visibilità.

Nell'ambito di una sessione di domande e risposte condotta su Reddit per celebrare il lancio di Ravenlok, la Game Director e Producer Vanessa Chia ha confessato: "Con il senno di poi, sono felice di affermare che Game Pass ci ha ripagati al 100%. Ci ha permesso di raggiungere un sacco di giocatori con la Voxel Trilogy. In quanto sviluppatori indipendenti, lottiamo continuamente per la visibilità, e sapere che per i giocatori esiste una barriera d'ingresso così bassa per poter giocare ai nostri titoli ci ha risolto un bel problema".

E voi, avete già provato Ravenlok con Game Pass? Per chi non lo sapesse, si tratta di un gioco d'avventura dai toni fiabeschi giocabile su Xbox One, Xbox Series X|S, PC Windows 10 e cloud via Game Pass. Ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie e realizzato con una pixel art tridimensionale (voxel), racconta di un'eroina chiamata a rovesciare la dittatura di una perfida strega con l'ausilio di un sistema di combattimento in tempo reale in stile action GDR.

Di recente, anche i creatori di Everspace 2 hanno parlato bene di Game Pass.