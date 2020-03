Indie Direct annunciato ufficialmente: è in arrivo anche un Nintendo Direct?

Nel corso della giornata odierna, lunedì 16 marzo, la Casa di Kyoto ha annunciato ufficialmente un appuntamento dedicato all'universo delle produzioni indipendenti.

L'annuncio ha destato l'attenzione della community non solo per i nuovi titoli che potrebbe portare con sé, ma anche perché ha riportato al centro del dibattito un rumor diffusosi qualche giorno addietro. In particolare, dalle pagine di Venture Beat, si riferiva di due appuntamenti targati Grande N in arrivo nella seconda metà del mese. Uno di questi era proprio un Indie Direct, previsto indicativamente intorno alla giornata di mercoledì 18 marzo, con una certa flessibilità.

La relativa coincidenza tra previsioni e annuncio hanno incrementato l'interesse per il secondo appuntamento previsto, ovvero un Nintendo Direct dedicato alle novità in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2020. Quest'ultimo, riferisce Venture Beat, dovrebbe svolgersi tra una decina di giorni, nello specifico durante la giornata di giovedì 26 marzo. Che la Casa di Kyoto si stia effettivamente preparando a presentare al pubblico le novità in serbo per gli utenti Nintendo Switch?



In attesa di scoprirlo, vi invitiamo a seguire il nuovo Nintendo Indie World in compagnia di Everyeye: la Redazione sarà infatti in diretta per seguire e commentare con voi tutte le novità in arrivo. L'appuntamento è fissato per martedì 17 marzo alle ore 17:30 sul Canale Twitch di Everyeye.it!