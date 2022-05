Indie Live Expo 2022: in arrivo un mare di annunci per videogiochi indipendenti

La macchina promozionale dell'Indie Live Expo 2022 si mette in moto per preannunciare l'arrivo di tantissime sorprese per tutti gli appassionati di videogiochi indipendenti ed esperienze interattive "underground".

Il programma stilato dagli organizzatori della kermesse videoludica sarà particolarmente ricco di approfondimenti e World Premiere presentate dai singoli sviluppatori e dalle software house indipendenti nel corso di un intero weekend.

Il cuore pulsante dello spettacolo sarà rappresentato dall'Indie Live Premiere, una finestra mediatica da cui affacciarsi per sbirciare i lavori più originali in arrivo su PC, console casalinghe e sistemi mobile da qui ai prossimi mesi.

L'elenco dei partecipanti allo show annovera alcuni dei team indie più rinomati del settore: l'esposizione digitale approntata dagli organizzatori dell'Indie Live Premiere svelerà nuovi dettagli sul multiplayer a mondo aperto Palworld, sul tie-in Overlord Escape from Nazarick e su tanti altri progetti indipendenti.

L'Indie Live Expo 2022 si terrà da sabato 21 a domenica 22 maggio: chi vorrà seguire la due giorni di showcase digitale potrà farlo dai canali social degli organizzatori, come pure su YouTube e Twitch. La redazione di Everyeye.it, ovviamente, seguirà lo spettacolo per aggiornarvi per tutto il fine settimana sugli annunci e sulle sorprese più interessanti dell'esposizione interattiva.