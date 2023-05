INDIE Live Expo 2023 chiude col botto: Boyhood's End, Dream Channel Zero e Never Grave

Le tante emozioni dell'INDIE Live Expo 2023 hanno dato modo a tutti gli appassionati di immergersi nelle atmosfere di decine di videogiochi indipendenti, un vero e proprio multiverso interattivo pieno di sorprese accompagnare dalle immancabili World Premiere.

La vetrina digitale dell'INDIE Live Expo 2023 ha fatto da sfondo a numerosi trailer inediti e ad anteprime internazionali di videogiochi in procinto di approdare sulle piattaforme più disparate, come l'avventura Madness with Love in uscita su PC il 18 luglio, la versione Nintendo Switch di Passpartout 2 The Lost Artist e l'edizione 1.0 di Boruka, destinata ad approdare il 10 agosto su Steam, Switch e dispositivi mobile iOS e Android.

Tra le tante World Premiere dell'evento è poi impossibile non citare il video di presentazione di Boyhood's End, l'avventura grafica in pixel art di WSS Playground ambientata in una dimensione sci-fi piena di enigmi da risolvere e di personaggi secondari con cui interagire.

Non meno interessante è stato poi il filmato di annuncio di Dream Channel Zero, la nuova avventura a tinte synthwave di Fuming e Odencat. Sempre nella cornice dell'INDIE Live Expo 2023 abbiamo assistito al video gameplay del metroidvania stregonesto Never Grave, un action adventure in salsa roguelite con protagonista una maghetta in grado di impossessarsi dei nemici per sfruttarne le abilità e la forza.