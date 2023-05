INDIE Live Expo 2023: date e partecipanti dell'evento dedicato ai giochi indipendenti

Se avete fame di nuovi titoli sviluppati da software house indipendenti, sappiate che sta per tornare l'INDIE Live Expo 2023. A tal proposito, gli organizzatori hanno appena svelato tutti i dettagli sull'evento che verrà trasmesso in streaming fra qualche giorno.

Con un comunicato ufficiale, è stato reso noto che fra i partecipanti dell'evento troveremo anche WSS Playground (publisher di Needy Streamer Overload) e Odencat (publisher di Meg’s Monsters). All'evento prenderanno parte anche alcuni prodotti già annunciati e di cui scopriremo ulteriori dettagli: fra questi vi sono Heart of the Machine, BOKURA, Glaciered, Let Bions By Bygones, Omega Crafter e From Madness with Love. Stando a quanto annunciato, nel corso dell'evento verranno presentati più di 300 giochi indie provenienti dai team di tutto il mondo.

Per quello che riguarda invece le date, potremo assistere allo show il 20 ed il 21 maggio 2023 alle ore 12:00 del fuso orario italiano. Si tratta infatti di due diversi appuntamenti, ognuno con un focus su produzioni indipendenti di diverso tipo.

In attesa di scoprire quali saranno gli annunci che verranno fatti nel corso dell'INDIE Live Expo, vi ricordiamo che Everyeye è uno dei media partner ufficiali dell'evento.