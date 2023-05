INDIE Live Expo 2023 sabato 20 maggio, Everyeye.it Media Partner dell'evento

INDIE Live Expo 2023 è imminente: la manifestazione dedicata ai giochi indipendenti è in programma sabato 20 maggio a partire dalle 10:00 del mattino ora italiana, trasmessa su YouTube, Twitch, Twitter o Bilibili in lingua inglese, giapponese o cinese.

Sono tantissimi i giochi presenti tra cui nuovi annunci (in totale si parla di oltre 300 titoli), World Premiere e aggiornamenti, tra i publisher che partecipano all'evento citiamo PLAYISM, Happinet, Astrolabe, Why so Serious, Inc (Needy Streamer Overload), Pocketpair Inc. (Palworld) e Odencat (Meg's Monster).

Tra i giochi che troveranno spazio a INDIE Live Expo 2023 troviamo World of Horror, From Madness with Love, PassPartout 2 The Lost Artist, Evotinction, Zombie Soup, Omega Crafter, Glaciered, Heart of The Machine e tanti altri.

In occasione di INDIE Live Expo 2023, molti giochi indipendenti che hanno preso parte all'evento in passato saranno scontati sui principali store digitali, dal 19 al 26 maggio 2023. Potete seguire l'evento su YouTube, Twitter e Twitch, Everyeye.it Official Media Partner di INDIE Live Expo 2023 e fornirà il suo supporto con notizie aggiornate e coverage sui giochi presentati durante lo showcase del 20 maggio.

Una buona occasione per scoprire perle provenienti dal mondo dello sviluppo indipendente e una ottima occasione per allargare i propri orizzonti videoludici.