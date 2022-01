Giochi Indie? I migliori del 2021 e i più interessanti in arrivo: preparate la Wishlist!

L'anno appena trascorso si è rivelato essere particolarmente fortunato per le produzioni indipendenti, che hanno trovato ampio spazio sul mercato grazie ad un livello qualitativo eccellente.

Il 2021 ha infatti visto alternarsi i blasonati Kena: Bridge of Spirit, Loop Hero, Inscryption, The Artful Escape e moltissimi altri. Accanto a questi ultimi, altrettanti titoli Indie di minor risonanza mediatica hanno messo in campo idee originali, narrazioni coinvolgenti ed esperimenti intriganti. Possiamo citare Happy Game, Eastward, il suggestivo No Longer Home o, ancora, la possibilità di giocare con gli occhi proposta da Before Your Eyes.



Un'annata eccezionale, che la redazione di Everyeye ha voluto omaggiare con uno speciale appuntamento in diretta dai nostri studi di Milano. Con la recente trasmissione della prima puntata di Everyeye Indie Showcase, la Redazione ha acceso i riflettori su alcuni degli Indie migliori del 2021, senza però dimenticare di rivolgere lo sguardo anche al futuro. Spazio dunque anche alle produzioni più interessanti e promettenti in arrivo nel corso del 2022, tra il promettente Planet of Lana e moltissimi altri.

Se vi siete persi la diretta e desiderate ampliare la vostra Wishlist, vi invitiamo a recuperare la replica integrale di Everyeye Indie Showcase. Potete trovarla direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye On Demand. Buona visione!