L'INDIEmoniato, Everyeye live su Twitch dalle 14:00: Mottura sfreccia su Art of Rally!

Con la nuova settimana, il Canale Twitch di Everyeye propone un calendario di appuntamenti decisamente ricco, che include l'apertura dei cancelli del QuakeCon 2021 e la trasmissione di un nuovo Pokémon Presents, con la promessa di novità per Leggende Pokémon: Arceus e Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.

Non mancano ovviamente all'appello nemmeno i consueti format redazionali, con L'INDIEmoniato pronto ad attendere la community nella giornata odierna. A partire dalle ore 14:00 di lunedì 16 agosto, il nostro Marco Mottura tornerà ad immergersi nel mondo dello sviluppo indipendente, con una sessione di gameplay interamente dedicata ad Art of Rally.



Sviluppato dal piccolo team di Funselektor Lab, questo peculiare racing game dalle atmosfere sognanti è disponibile su PC già dallo scorso autunno. Da pochi giorni, i veicoli di Art of Rally hanno però preso a sfrecciare anche su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S: quest'oggi potrete vederli in azione in diretta con il nostro Mottura!

L'appuntamento con L'INDIEmoniato è dunque fissato per le ore 14:00, sui lidi del Canale Twitch di Everyeye.